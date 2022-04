Shanghai inizierà presto a revocare il durissimo lockdown, deciso il 28 marzo scorso per alcune aree e allargato a tutta la città il 5 aprile scorso, nelle zone in cui non saranno registrati nuovi casi di Covid-19 in 14 giorni dopo un nuovo round di test. La città, con 26 milioni di abitanti, sta vivendo e ha vissuto giornate drammatiche con proteste e saccheggi da parte di chi non riusciva a trovare cibo o farmaci. I nuovi test di massa arrivano quando la città ha segnalato circa 23.000 casi, la maggior parte dei quali asintomatici. In base alle nuove misure, le aree di Shanghai saranno classificate come “precauzionali”, “controllate” e “bloccate”, a seconda dei risultati dell’ultimo round di test, ha detto la vice sindaca Zong Ming.

I residenti nelle aree ritenute “precauzionali”, senza infezioni nelle ultime due settimane, potranno spostarsi nel loro distretto, ma gli assembramenti saranno comunque limitati. Nelle aree “controllate”, i residenti potranno spostarsi nei loro quartieri, più piccoli dei distretti, mentre nelle aree “chiuse” bisognerà rimanere a casa. Shanghai ha costruito oltre 100 ospedali improvvisati con oltre 160.000 posti letto per curare i pazienti Covid-19. Ma le dure restrizioni alla circolazione hanno messo alla prova la pazienza dei residenti. Alcuni hanno ricevuto pacchi alimentari governativi contenenti carne e verdure. Molti, tuttavia, hanno dovuto lottare e protestare per avere riso e altri generi di prima necessità.

La megalopoli sembrava aver riserve sufficienti di riso, farina, olio e carne, e abbastanza forniture di verdure e carne suina ma come spiegato dal vice sindaco Chen Tong Chen i supermercati e i mercati alimentari avevano sospeso le operazioni a causa della situazione epidemica e anche la capacità di consegna a domicilio delle piattaforme di e-commerce è diminuita significativamente a causa dei nuovi focolai di Covid-19. Le app per la spesa spesso informano che gli ordini di giornata sono stati evasi.