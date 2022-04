“Non è una poesia, forse è più un rap che segue questa traccia e che vi leggerò: per fare pulizia nel cielo ci vogliono energie pulite, per fare energie pulite ci vuole tempo, per fare in fretta ci vogliono molti investimenti, per fare molti investimenti ci vogliono decisioni politiche, per prendere decisioni politiche ci vuole un’opinione pubblica favorevole, perché l’opinione pubblica sia favorevole ci vogliono forti motivazioni e perché ci siano forti motivazioni ci vuole molta informazione”. Così Piero Angela, ospite del programma “Ci vuole un fiore” condotto da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani su RaiUno. Il divulgatore scientifico ha spostato la mission della trasmissione, ovvero quella di sensibilizzare il pubblico rispetto a quanto bisogna fare per salvare il nostro Pianeta. “Non esiste il futuro, o almeno noi non lo conosciamo, forse gli astrologi che attraverso gli astri possono fare previsioni, ma noi no, esistono tanti futuri possibili, dipende solo da noi quale vogliamo scegliere”, ha detto ancora Piero Angela.