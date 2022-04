La madre gli ha chiesto di versare gli alimenti a lei e al fratello più piccolo che ha 16 anni. Stiamo parlando del rapper Blind che attualmente sta partecipando all’Isola dei Famosi come concorrente. Secondo Perugia Today, la richiesta è già finita davanti al giudice civile di Perugia. Valerica, questo il nome della donna, vive di sussidi e chiede al figlio Blind di rispettare l’obbligo agli alimenti, previsto dal codice civile, articolo 433 e seguenti, vista la situazione di necessità in cui vive. Il rapper, vero nome Franco Rujan, si è opposto alla richiesta. La madre sarebbe destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater — Azienda territoriale per l’edilizia residenziale. A FQMagazine Blind, terzo classificato a X Factor 2020, ha raccontato degli anni difficilissimi tra droghe, una famiglia complicata con una delle sorelle che ha tentato di uccidere la madre: “ricordo quando mia madre mi ha chiamato, in quel momento vivevo dalla mia ragazza, con la voce affannata perché cardiopatica mentre mi diceva che mia sorella le aveva messo le mani addosso. Sono corso da lei subito, era in ospedale e ha avuto un altro infarto, in quel momento mi sono dovuto trattenere per non fare altre sciocchezze. Mi è scattato l’istinto di protezione. La mamma è sempre la mamma”.