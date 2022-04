Al via la terza giornata di lavori a Borodyanka, in Ucraina, per ripulire la città dai detriti dopo il passaggio delle truppe russe che ora hanno abbandonato la città. Ad aiutare i soccorritori sono arrivati anche 60 volontari da Kiev. I soccorritori, oltre a ripulire il terreno, cercano anche eventuali corpi sotto le macerie.