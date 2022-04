Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a essere una coppia e le cose, a breve, potrebbero farsi ancora più serie. Nella scorsa puntata de Le Iene, la showgirl argentina ha ufficializzato con ironia il ritorno di fiamma tra loro. Leggendo un commento “cattivo” da parte di una telespettatrice ha così replicato: “Fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Nuovo Tv riporta che amici della coppia hanno fatto intendere che il ballerino, e giudice del Serale di Amici, vuole al più presto chiedere a Belen di sposarlo per la seconda volta: “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”.

I due, che non hanno mai ufficializzato il divorzio, si sono sposati a settembre 2013, stesso anno della nascita di Santiago, il figlio della coppia. Un nuovo inizio che potrebbe essere suggellato anche dall’arrivo di un nuovo bambino. Belen, che meno di un anno fa ha dato alla luce la piccola Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese, che di recente si è aperto sulla sua malattia, a Verissimo si è detta favorevole a un altro figlio: “Magari tra un paio di anni”. Anche De Martino nutre il desiderio di diventare di nuovo padre, specialmente dopo il rapporto speciale che è riuscito a creare con il piccolo Santiago. In un’intervista con Mara Venier ha detto: “Avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che non mi dispiacerebbe avere un altro figlio”.