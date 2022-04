Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai noto a molti, la coppia è stata più volte immortalata insieme nelle ultime settimane. Deboli smentite, commenti accennati, conferme indirette ma nessuna ufficialità. Nel corso della puntata de “Le Iene“, in onda mercoledì 6 aprile su Italia1, la showgirl argentina ha confermato di fatto la relazione, scherzando subito su una possibile rottura, una frecciatina diretta al conduttore di “Stasera tutto è possibile” e ai presunti problemi con la fedeltà.

Nello spazio dedicato alle domande del pubblico, una telespettatrice ha scritto: “De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?”. La replica Belen non si è fatta attendere: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”, ha commentato con il sorriso. Di presunti tradimenti si era parlato a più riprese, chiacchiericci mai commentati dai protagonisti.

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì, ha pubblicato le immagini di un pomeriggio in famiglia a Milano al parco Sempione, con Belen e Stefano il figlio Santiago e la piccola Luna Marie, quest’ultima nata dalla relazione tra l’argentina e Antonino Spinalbese. A “Le Iene” la padrona di casa ha risposto anche a un altro utente: “Belen se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io” suscitando la sua reazione: “La mia farfalla si è allargata ormai come un aquilone dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all’addominoplastica, diciamo che l’ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna.”