Nel corso di Millennium Live Francesca Giovannini (direttrice del Project on Managing the Atom alla Harvard Kennedy School) ha risposto alle domande di Mario Portanova sul rischio e sulle conseguenze di un conflitto nucleare, tema del numero di FqMillennium in edicola da sabato 9 aprile. “Fino ad ora abbiamo dato armo difensive all’Ucraina – ha spiegato – questo vuol dire che possono combattere sul loro territorio e respingere gli attacchi russi. Ma se cominciamo a dare delle armi che possano consentire all’Ucraina di portare il conflitto sul territorio russo, la dottrina nucleare russa dice molto esplicitamente che qualsiasi tipo di attacco sul terreno russo potrebbe invitare una risposta nucleare da parte della federazione russa. Ecco perché la Nato è in un dilemma strategico molto grande. Le armi difensive non spezzeranno lo stallo militare e le armi offensive accenderebbero l’escalation”.