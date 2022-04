Con un post su Instagram, Alba Parietti ha voluto fare gli auguri al figlio, Francesco Oppini, per i suoi 40 anni. La showgirl si è lasciata andare ai ricordi, manifestando pubblicamente tutto l’amore che la lega al suo Francesco: “A mezzanotte saranno 40 anni i tuoi. 41 quindi passati insieme da quella notte in cui sei nato e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita non riesco a ricordarla senza la tua presenza”. I momenti belli insieme sono infiniti, ma negli anni non sono mancate le difficoltà: “Gioie immensi dolori strazianti, liti, emozioni e persone che appartengono ad entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi. Altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica”. La Parietti aveva solo 20 anni quando diede alla luce Francesco, frutto dell’amore con Franco Oppini. Giovanissima, ha imparato a essere madre proprio grazie a Francesco, con cui è cresciuta insieme: “Ci separano 20 anni. Non è stato facile essere madre, non ti è stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio”. Non si è fatta attendere la risposta di Francesco Oppini che, su Instagram, ha scritto: “Quello che siamo, una cosa sola. Grazie mamma”. Ad aggiungersi agli auguri per il compleanno, anche molti volti noti, tra i quali Sabrina Salerno, Mietta e Sandra Milo: “Auguri di cuore a questo figlio tanto amato e sempre protetto”.