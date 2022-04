Alle dieci del mattino in punto i fan di Eurovision erano davanti al sito di Ticketone per acciuffare in tempo un biglietto per l’evento che si terrà a Torino per le due Semifinali del 10 e 12 maggio e la Finale del 14 maggio. Ma i biglietti in realtà a disposizione erano anche per altri giorni dedicati al “Jury Show” (Spettacolo della Giuria) e “Family Show”.

Il “Jury Show” è una prova generale completa, che si terrà la sera prima di ogni “Live show”, in cui le giurie dei vari Paesi Europei voteranno gli artisti. Il Pala Alpitour di Torino si aprirà lunedì 9 alle 21 (prezzi da 30 a 100 euro), mercoledì 11 alle 21 (da 30 a 100 euro) e venerdì 13 maggio alle 21 (da 50 a 150 euro). I “Family Show” sono le ultime prove generali che si svolgeranno nelle giornate di martedì 10 alle 15 (da 30 a 100 euro ), giovedì 12 alle 15 (da 30 a 100 euro), sabato 14 maggio alle 13:30 (da 50 a 150 euro) per permettere così alle famiglie con bambini di assistere ad uno spettacolo completo dell’Eurovision. Prezzi più alti per le Semifinali di martedì 10 alle 21 (150 a 250 euro), giovedì 12 alle 21 (fino a 250 euro) e la Finale di sabato 14 maggio alle 21 (da 200 a 350 euro).

La 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest – in onda su Rai Uno il 10, 12 maggio e 14 maggio – sarà immerso in un teatro che riproduce un sole cinetico dalle infinite potenzialità espressive, la scenografia è stata creata dall’artista multimediale e stage designer Francesca Montinaro. Organizzata dall’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico – con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite) – e con la conduzione internazionale dello show affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, questa edizione vedrà partecipare 40 Paesi: l’Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il brano “Brividi”, che ha trionfato alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Oltre che su Rai Uno con il commento di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Carolina Di Domenico, la diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.