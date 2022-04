Sono passate già due settimane dal giorno in cui Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per un raro tumore neuroendocrino al pancreas: il cantante, marito di Chiara Ferragni, è tornato a casa con la famiglia ma nella giornata di martedì 5 aprile si è sottoposto ad una visita di controllo con i medici che lo hanno operato. È stato lui stesso a raccontarlo su Instagram, pubblicando una foto insieme a quelli che ha definito come “la mia gang di chirurghi preferita“. Quindi, una volta tornato a casa, ha condiviso una nuova foto della cicatrice all’addome: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla“, ha scritto. Intanto la sua convalescenza procede circondata dall’amore dei figli Leone e Vittoria, oltre che della moglie Chiara Ferragni, sempre al suo fianco, e di tutta la grande famiglia Ferragnez.