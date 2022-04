Con un post su Instagram, Patrick Ray Pugliese ha annunciato la morte del padre, a cui era molto legato: “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene. Passate il tempo con le persone che amate, oggi senza mai più rimandare”. Diventato famoso per aver partecipato nel 2004 al Grande Fratello, proprio in tv aveva parlato del suo rapporto con il genitore, di origini italo-argentine. In una chiacchierata con Teresanna Pugliese, durante il Grande Fratello VIP, dove aveva partecipato come concorrente nel 2020, Pugliese aveva riferito: “Ho vissuto una vita movimentata, la mia infanzia è stata bella, non mi è mancato niente. Ho avuto un padre positivo e allegro, siamo molto simili”.

Sul social, intanto, lo raggiungono parole di affetto da parte di amici e colleghi, come Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe e Andrea Montovoli. A stargli vicino c’è anche Martina Pascutti, ex compagna di Pugliese e madre di suo figlio, conosciuta al Grande Fratello durante una sua partecipazione. In una story la Pascutti, parlando con i suoi followers, ha spiegato: “Non sono giornate facilissime. È morto il papà di Patrick e Leone era molto affezionato a suo nonno. Non sa ancora nulla, ci penserà suo papà a dirgli tutto quanto”.