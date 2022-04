Il 9 aprile si celebrerà uno dei matrimoni vip dell’anno, quello tra Brooklyn Beckham (23 anni), primogenito di David e Victoria Beckham, e Nicola Peltz (27 anni), figlia dell’investitore miliardario Nelson Peltz. La cerimonia si terrà a Palm Beach, nella mega villa dei Peltz e si svolgerà secondo rito ebraico. Il matrimonio arriva dopo tre anni di relazione: la coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019, per poi fidanzarsi nel 2020, con tanto di annuncio di fidanzamento sui social.

I due si giureranno amore eterno, anche se non mancano di tutelare il patrimonio delle rispettive famiglie. Brooklyn e Nicola, infatti, hanno sottoscritto un accordo prematrimoniale da record, dal valore di 2 miliardi di euro, soprattutto per proteggere i soldi della famiglia Peltz, una delle più ricche del mondo. A fare da damigella d’onore alla giovane sposa, che indosserà un abito Valentino, sarà la nonna, mentre Brooklyn avrà come testimoni i fratelli Cruz e Romeo.

Sarà un party sfarzoso, ma anche privato: gli invitati, infatti, non potranno postare sui social immagini della cerimonia. L’esclusiva, infatti, è stata venduta profumatamente a Vogue. Tra gli ospiti tante celebrities, tra cui Elton John, padrino di Brooklyn, Gigi Hadid, Miley Cyrus, Mel B, Liz Hurley, Eva Longoria e, probabilmente, arriverà anche Kim Kardashian. Attesissimi anche Harry e Meghan Markle, criticati, di recente, per non aver partecipato alla commemorazione di Filippo.