Periodo d’oro per il calciatore inglese Jack Grealish. Dopo essere stato venduto al Manchester City per 117 milioni di euro, diventando così il calciatore britannico più costoso di sempre, il nuovo numero 10 della City mette in tasca l’ennesimo contratto milionario. Questa volta, però, non si parla di calcio: Grealish ha appena firmato una partnership a 7 cifre con Gucci, per la quale diventerà brand ambassador. La moda ha sempre ricoperto una parte importante della vita del calciatore: sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 5 milioni di followers, Grealish ha spesso sfoggiato outfit ricercati dei brand più famosi, mostrando uno spiccato senso per lo stile. Imitatissimo anche il suo taglio di capelli, con tanto di fascia, simile a quella che David Beckham indossava sul campo.

Non a caso, in Inghilterra c’è chi lo considera già the next big thing, campione sportivo, ma anche stella dell’entertainment. Anche se gli affari vanno a gonfie vele, Grealish, sul campo, deve ancora mostrare quanto vale. Finora nel Manchester City, con soli 5 gol e 3 assist in 30 partite, non ha ancora brillato come tutti i tifosi si aspettano da lui.