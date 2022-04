La serenità della coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi è di nuovo in pericolo. Rumors di tradimenti da parte di entrambi sono sempre circolati, ma questa volta il terzo incomodo ha un nome: Agustin Longueira, con cui Wanda Nara avrebbe avuto un flirt. Si tratta dell’ex bodyguard della donna, non più in servizio a causa, dicono, della forte gelosia da parte di Icardi. Longueira ha voluto dare la sua versione e l’ha fatto in diretta televisiva, durante il programma argentino Socios del espectaculo.

La guardia del corpo ha confermato il suo interesse per la Nara, specificando, però, che tra i due non c’è mai stato niente di fisico: “Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei”. Longueira è certo dell’interesse reciproco e racconta alcuni dettagli: “Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi”. La bodyguard, che vorrebbe presto volare a Parigi per confrontarsi con la Nara, sarebbe stata allontanata a causa di alcuni messaggi passionali indirizzati alla donna, scovati prontamente da Icardi.