La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte di Piero Sonaglia, l’assistente di studio dei programmi Mediaset prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi deceduto venerdì scorso dopo una partita di calcetto. L’uomo 51 anni, ha avuto un malore e si è accasciato al suolo dopo aver giocato sul campo di via Amenduni a Ostia con il figlio 25enne e alcuni amici. Il referto dei medici che hanno tentato invano di rianimarlo parla di “morte per infarto da trauma” ma sono stati disposti accertamenti per far luce su quanto accaduto il 1° aprile scorso. Secondo quanto riferisce Fanpage che dà la notizia, sulla salma è stata disposta l’autopsia, che verrà eseguita all’istituto di Medicina legale dell’Università di Tor Vergata, per verificare se a causare il decesso sia stato effettivamente un infarto o un possibile trauma subito durante il gioco.