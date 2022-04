Brutta avventura per il calciatore della Lazio Raul Moro e suo padre. Ieri sera, 31 marzo, intorno alle 23, mentre i due percorrevano il grande raccordo anulare con la loro Mercedes classe A, un’auto con a bordo quattro persone li ha affiancati. Questi si sono presentati spacciandosi per poliziotti, quindi hanno fatto scendere Moro e il padre dall’auto, rendendo subito evidente il loro diabolico piano. Il giovane giocatore e il padre sono stati picchiati e derubati della Mercedes, ritrovata poco dopo a Castel Giubileo, e di alcuni oggetti. I due, dopo essere stati soccorsi, sono stati trasportati dalla forze dell’ordine all’ospedale Casilino in codice giallo. Proseguono, intanto, le indagini per risalire all’identità dei malviventi.