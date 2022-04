È morto davanti agli occhi del figlio e degli amici, mentre facevano kitesurf tutti insieme. Quelle onde che tanto amava si sono trasformate in una trappola mortale. Claudio Tiranini, noto chef di Savona, è morto a 67 anni nel pomeriggio di venerdì 1 aprile a causa del mare molto mosso, che gli ha impedito di tornare a riva. L’intervento della Guardia Costiera è stato immediato ma per lui non c’è stato nulla da fare: la motovedetta ha trovato lo chef già privo di sensi e aggrovigliato alla vela del kitesurf. Inutile anche la corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Claudio Tiranini era titolare insieme alla sorella del Mare Hotel, struttura alberghiera rinomata della riviera ligure di ponente che nel 2017 aveva ospitato un concerto di Bob Sinclair. Ma, soprattutto, Tiranini era lo chef del ristorante A spurcacciun-a, consigliato dalla Guida Michelin e tra le mete di riferimento della cucina gourmet in Liguria. Insieme ad Alessandro Borghese, Gennaro Esposito, Igles Corelli, Philippe Léveillé, Ljubica Komlenic, Beppe Maffioli ed Ezio Marinato, organizzò cinque anni fa la cena di compleanno a sorpresa per il maestro pasticciere Iginio Massari.