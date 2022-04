Jada Pinkett Smith non ha mosso un dito anzi, si è messa pure a ridere. Non si capisce bene cosa sia successo nella testa della famiglia Smith in quel minuto di follia durante la Notte degli Oscar. La battuta caustica di Chris Rock. Smith che si alza e tira un poderoso schiaffo sul mento di Rock. Lo stand-up che rimane sorpreso. Smith che rincara la dose urlando dal tavolo in prima fila. Rock che ricuce la situazione e dice “è la notte più bella della storia della televisione”. Una sequenza che per intero dura meno di due minuti e che probabilmente ha rovinato l’intera carriera dell’attore interprete di Will – il principe di Bel-Air. Ebbene, nelle scorse ore è apparso sui social un video caricato su TikTok dove si riesce a comprendere qualcosa di più delle reazioni di chi stava al tavolo con Will Smith, in primo luogo della moglie Jada. La ripresa effettuata con uno smartphone è stata fatta a nemmeno un metro di distanza da dietro il tavolo degli Smith, che vengono così ripresi di nuca. Tra Will e Jada è seduta l’attrice Lupita Nyong’o.

Quello che scorgiamo è che alla battuta di Rock – “Will Smith mi ha appena schiaffeggiato”, Jada Pinkett ride e tenta un timido applauso. Poi ancora l’alterco prosegue a senso unico con Rock che ascolta per ben due volte Smith seduto che gli urla “toglie il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca”. A quel punto Rock prova a chiudere con una battuta “è le notte più bella della storia delle televisione”. E anche lì Jada se la ride e tenta un ulteriore battimani. Insomma, mentre vede il proprio compagno compiere un gesto assurdo che potrebbe fare male al prossimo e compromettere la propria carriera, continua a godersi lo spettacolo come fosse tutta una burla. Materiale per complottisti o pura e semplice ipnosi da show must go on?