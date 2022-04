Secondo quanto riferito da Mosca due elicotteri ucraini sono entrati nello spazio aereo russo a bassa quota colpendo un deposito di petrolio nella regione di Belgorod. L’attacco, secondo il governatore dell’Oblast di Bolgorod che confina con la regione ucraina di Kharkiv, citato dalla Tass, ha causato un maxi-incendio. Non ci sono vittime, ha fatto sapere il governatore Vyacheslav Gladkov ma due persone sono rimaste ferite.

Il presunto attacco, scrive ancora la Tass citando fonti locali, ha causato incendi in otto serbatoi di petrolio. Almeno 170 i vigili del fuoco inviati sul posto, coadiuvati da 50 mezzi per spegnere le fiamme. Ecco uno dei video che circola in rete.