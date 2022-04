Dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano e la delicata operazione al pancreas, Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ieri, 31 marzo, è finalmente tornato a casa. “Tornare a vivere”: queste le prime parole che il rapper ha condiviso sui social, accompagnate da una foto con i piccoli di casa Ferragnez, Leone e Vittoria. Un bentornato, il suo, che è stato una festa in piena regola, con tanto di palloncini e trombette. Un momento che ha confuso il piccolo Leone, suscitanto nel rapper tanta tenerezza. “Buon compleanno papà”, dice Leo in una storia di Instagram, con un divertito Fedez, che, ridendo, lo corregge. Tanti sorrisi e abbracci, ma anche lacrime di gioia. Il rapper, sui suoi social, ha sempre puntato sulla sincerità e anche questa volta non ha esitato a documentare i momenti più toccanti del rientro in cui, piangendo, abbraccia i figli. Tra le stories anche un pensiero per Chiara Ferragni, sempre al suo fianco. “Grazie al mio meraviglioso marito per aver lottato con così tanto coraggio per la nostra famiglia”, queste le parole che l’imprenditrice digitale, sul suo profilo Instagram, ha voluto dedicargli.