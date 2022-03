Ieri 30 marzo è andata in onda una nuova puntata di Ultima Fermata, la trasmissione di Canale 5 prodotta da Fascino (società fondata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi) e condotta da Simona Ventura. Tra le coppie anche Giorgio e Stefania, fidanzati da cinque anni: lei desidera fortemente un figlio, lui non invece no. “Io sono un eterno Peter Pan. Il figlio implica delle rinunce che io non voglio. Fare l’amore con lei mi crea un blocco – ha spiegato lui durante la puntata che ha fatto solo l’11% di share – . Perché? So che è qualcosa finalizzato all’avere un bambino. Dentro al mio cuore, quando è capitato che abbiamo provato ad avere un figlio, speravo sempre che non rimanesse incinta. Anche vedere il cambiamento della donna, ecco mi terrorizza”.

Ad avvalorare la sua convinzione, l’episodio di una cena con amici: “Tutta la sera i bambini a gridare. Ho pensato subito: ‘Non voglio diventare il padre di Satana’“, ha detto Giorgio. “Come si fa a pensare a queste cose? Che superficialità. Siamo su due binari diversi”, ha risposto in lacrime Stefania, che ascoltava la conversazione del marito senza però essere vista. Poi ha aggiunto: “Mi ha fatto perdere solo tempo, basta. Lui non cambierà mai. Come fa una persona, che ho sempre reputato sensibile e altruista, a essere così? Mi dispiace dirlo, ma usciremo separati. Non voglio far passare altri dieci anni così con il rimorso di avere pensato solo a quello che vuole lui e non a quello che voglio io. Ho cercato di andargli incontro per anni e invece lui è un egoista, pensa solo a se stesso”, ha aggiunto lei.

Dopo un faccia a faccia, ritroviamo Giorgio e Stefania. In che rapporti saranno dopo aver partecipato al programma? Lo rivela la stessa trasmissione con una clip pubblicata sul sito WittyTv. “Quando ho contattato il programma speravo di uscire con delle certezze in più e che Stefania cambiasse idea sull’avere un figlio – ha detto lui -. Poi però ho preso consapevolezza e mi sono reso conto che forse era il momento fossi io a cambiare”. “Le sue intenzioni sono cambiate. Prima era scettico, con il programma e la psicologa lui ha potuto fare chiarezza”, ha concluso Stefania. “Penso che questo bambino possa solo aggiungere e non togliere qualcosa alla coppia”, ha infine affermato lui.