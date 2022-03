Attimi di paura per David e Victoria Beckham. Come riportato dal Daily Mail, uno o più malviventi hanno fatto irruzione nella loro villa londinese da 50 milioni di euro mentre i due e la figlia di 10 anni Harper si rilassavano sul divano completamente ignari. La testata britannica ha pubblicato la notizia ieri 30 marzo, ma il furto risalirebbe a circa un mese fa. Ad accorgersi dell’irruzione (avvenuta tra le 20.30 e le 22.30) è stato invece l’altro figlio Cruz, 17 anni. Il ragazzo, tornando da una serata trascorsa fuori, ha ritrovato la camera da letto capovolta.

A quel punto, alle 00.30 circa, David ha chiamato il 999, iniziando a cercare il ladro nella villa insieme a Cruz, mentre Victoria e Harper sono rimaste insieme, attendendo che arrivasse la polizia. Le forze dell’ordine hanno confermato che stanno continuando le indagini ma, al momento, nessuna persona è stata arrestata. È probabile, tra l’altro, che il ladro facesse parte di una banda che nella stessa notte ha preso di mira almeno altre due case nella zona. A parte il grande spavento, fortunatamente, nessuno si è fatto male. Alcuni accessori e vestiti firmati sono stati portati via (non è noto a quanto ammonti il bottino), poi il malvivente è scappato. Nessun commento ufficiale da parte di Beckham, ma fonti vicine alla famiglia lo descrivono “scosso per l’invasione della sua privacy”.