“L’amore è l’emozione più forte e bella che si possa provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”. Questa la didascalia scelta da Mario Balotelli a corredo della foto di ‘presentazione social’ della sua nuova fidanzata. Lei è Francesca Monti, 23 anni, lontana dal mondo dello spettacolo. Secondo le indiscrezioni riportate da Vanity Fair, la ragazza, di origini marchigiane, lavorerebbe come cameriera in un locale vicino a Civitanova Marche. Il suo profilo Instagram nel momento in cui scriviamo è seguito da 15.6 mila follower. Per lei si tratta della prima foto insieme a Super Mario, pubblicata come post sulla piattaforma. E lo stesso vale per Balotelli che di follower, invece, ne ha 9.7 milioni.

