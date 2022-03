Dopo Carlo Conti e il compianto Fabrizio Frizzi, ormai è Flavio Insinna a condurre L’Eredità da diversi anni. Il volto noto (che fa televisione da più di 20 anni) guadagnerebbe una cifra non indifferente per il quiz di Rai 1. A fare i conti ci ha pensato Dagospia, che ha rivelato che Insinna guadagnerebbe ben 4.000 euro a puntata. “In un anno circa 250 puntate, il conto è presto fatto: un milione di euro“, scrive il sito di Roberto D’Agostino. Sarà davvero così? Il conduttore romano, al momento, non ha smentito né confermato l’indiscrezione.