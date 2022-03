Il food delivery? Può essere traditore, se cade nelle mani di un hacker. E può rivelare che la figlia segreta di Vladimir Putin non vive all’estero come si credeva, ma a San Pietroburgo. E fa una gran bella vita, insieme alla ricchissima madre. In un super attico da sogno. Quel maledetto clic facile facile. Quasi automatico. Il pollice che schiaccia la conferma d’ordine del food delivery è il vero flagello delle carte di credito dei genitori di adolescenti pigri e sempre squattrinati. Ma può essere anche fonte di una scoperta inaspettata. Se a cliccare è Luiza Rozova, non proprio una squattrinata. Anzi, secondo i pettegolezzi la figlia segreta di Putin nata dalla relazione del presidente russo con Svetlana Krivonogikh, oggi multimilionaria co-proprietaria di una banca russa. Ma prima umile cameriera.

Luiza, 19 anni, influencer, ha fatto il clic su un ordine di Yandex Food, società specializzata in cibo a domicilio a San Pietroburgo. Ignara che gli hacker legati al leader dell’opposizione incarcerato, Alexei Navalny, stavano facendo le pulci al suo patrimonio immobiliare e, soprattutto, a quello della ricchissima madre. Spiando nel database di Yandex Food, hanno scoperto le ordinazioni a nome di Luiza Rozova. L’indirizzo di recapito? Fontanka 76, un complesso residenziale nel cosiddetto “triangolo d’oro”, il quartiere dei ricconi di San Pietroburgo.

Il mistero così, tra un hamburger e un sushi, si è dipanato. Perché fino a oggi si era pensato che la giovane influencer e la madre vivessero a Monaco, in un altro super sontuoso appartamento da più di 3 milioni di euro. Invece no. Luiza è a San Pietroburgo e divide le tante stanze con mamma Svletlana. Come se la passano le due donne? A cercare quali sono le caratteristiche dell’appartamento non male. Intanto gli spazi. Con 400 metri quadrati a disposizione, non corrono il rischio di litigare per la stanza da bagno o il divano davanti alla tv. Poi nel residence sull’argine del fiume Fontankaci ci sono un centro benessere e una piscina: non si sa mai, se si avesse voglia di farsi due bracciate o un po’ di spinning.

Lì hanno fatto affari anche le imprese europee, perché idraulica ed elettrodomestici sono “di primari produttori tedeschi e italiani”. Poi ci sono una piscina calda per bambini, jacuzzi e parcheggio sotterraneo. Ancora, “finiture di design di fascia alta con arredi di Roberto Molon in un stile art déco elegante e leggero”. La guerra ha un po’ svalutato il valore complessivo dell’appartamento. Le quotazioni immobiliari sono crollate dopo le sanzioni. Valeva 2 milioni di euro, oggi la quotazione è sotto il milione e mezzo.

Un bel fastidio per mamma Svetlana, ammesso le venga voglia di cambiar casa. Ma sicuramente la vita è stata generosa con lei fino a oggi. Ha 46 anni, da ragazza faceva le pulizie in una boutique per pagarsi gli studi. Poi, di punto in bianco, è diventata milionaria e titolare del 3 per cento della banca Rossiya. A Monaco è vissuta davvero: nel 2003 si trasferì, in curiosa sincronia con la nascita della figlia. Il suo patrimonio è di 100 milioni di dollari. Non è risparmiata dal sospetto di aver nascosto le sue ricchezze nei paradisi fiscali: il suo nome è comparso nei Pandora Papers, l’inchiesta giornalistica che ha scoperto i conti di celebrità e politici occultati in località compiacenti. Come Tony Blair e il re di Giordania.

Che Luiza sia la figlia di Putin è una leggenda? Il premier ha sempre negato questo rapporto e anche Svetlana non ha mai rilasciato dichiarazioni. Ma Luiza ha invece candidamente ammesso di assomigliare al presidente da giovane. In un’intervista alla versione russa di Gq (Gentlemen’s Quartely, mensile iconico tra i maschili) ha ammiccato e ha spiegato di assomigliare “probabilmente” a Vladimir Putin quand’era giovane. Oggi il profilo Instagram della giovane influencer, da 84.000 follower è chiuso. A causa dei numerosi insulti dei commentatori: “Sei figlia di un assassino, criminale di guerra, psicopatico e drogato”, un esempio.