C’è un Totti che torna a far sognare la Roma. Si tratta di Cristian, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giovane, classe 2005, ha siglato il suo primo gol con la maglia della Roma U17. Nella 23esima giornata del Girone C dei Gironi Eliminatori del Campionato Nazionale Under 17 l’AS Roma del tecnico Marco Ciaralli ha vinto 6-0 contro la Reggina 1914 di Tobia Assumma. Tra i giocatori che hanno contribuito alla goleada della Roma, anche Totti junior.

Come riportato da Repubblica, il ragazzo ha fatto goal con un sinistro potete e preciso. Sulla maglietta, per lui, il numero 18. Papa Francesco, invece, prima dello storico numero 10 ha indossato i numeri 17 e 20 (quest’ultimo anche con la Nazionale). Durante la partita del 28 marzo, in tribuna oltre all’ex numero dieci, presente anche Bernardo Corradi, tecnico dell’U17, che continua a monitorare da vicino la crescita del giovane Cristian. Inevitabilmente quel cognome pesa e, anche se ogni paragone sarebbe controproducente, i tifosi già sognano.