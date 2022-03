Andrà in onda stasera 29 marzo la nuova puntata de La Pupa il Secchione Show. Il programma – 1.370.000 telespettatori, pari al 9,05% di share per l’ultima puntata – trova alla conduzione Barbara D’Urso. Tra i concorrenti invece c’è anche Flavia Vento che, però, ha deciso di abbandonare lo show. La sua intenzione era stata già palesata qualche giorno fa ma adesso, a confermarlo, è stata la stessa conduttrice con un video pubblicato sui social. Nel filmato si vede la showgirl romana che sbotta: “Io me ne vado, nello sgabuzzo non ci sto”, dice Vento per poi scoppiare a piangere. Poco dopo se la prende anche con Aristide Malnati, il suo partner di gioco: “Lasciami stare, mi girano proprio i cogl**ni”.

A quel punto la showgirl romana chiama direttamente Barbara D’Urso, che le dice: “Allora, ma che succede?”. “Barbara buongiorno… amore mi viene da piangere, non sono portata per questi reality“, dice Vento che ha già partecipato a La fattoria, L’isola dei Famosi e il GFVip5 (anche in quei casi si ritirò dai programmi prima della fine). Aristide Malnati è ancora un concorrente de La Pupa e il Secchione Show e per lui ci sarebbe già una nuova partner di gioco: si tratta di Elena Morali. Chi è? Proprio una ex de La Pupa e il Secchione, ma anche valletta in altre trasmissioni televisive e conosciuta ai più per la sua relazione con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.