Il 25 marzo scorso era apparsa in pubblico, in gran forma. La Regina Elisabetta, che compirà 96 anni il prossimo mese, ha partecipato ad un evento organizzato per le celebrazioni dei 70 anni sul trono: sorridente nonostante il bastone che la aiutava a camminare, è sembrata stare bene soprattutto considerate le insistenti voci dei tabloid che parlavano di problemi di salute legati all’età. E oggi 29 marzo, la Sovrana ha preso parte alla messa all’Abbazia di Westminster in memoria del principe consorte Filippo, scomparso il 9 aprile 2021. Con lei il figlio Carlo con Camilla, il nipote William con Kate. Tailleur verde, la regina è sembrata rattristata ma fisicamente in forma. Il governo di Boris Johnson ha fissato per il 10 maggio il Queen’s Speech, il tradizionale Discorso della Regina con cui Sua Maestà inaugura la sessione del Parlamento di Westminster presentando le linee programmatiche dell’esecutivo.

Her Majesty The Queen and members of the Royal Family attend the Thanksgiving Service for HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He was the longest serving Prince Consort for a British monarch and The Queen’s beloved husband for over seven decades. @RoyalFamily @wabbey pic.twitter.com/xjVvfR48xu

— BBC Studios Events Productions (@BBCS_Events) March 29, 2022