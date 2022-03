Flavia Vento e i reality: non un ottimo rapporto. Dopo aver abbandonato in passato La Fattoria, l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip adesso ha detto addio anche a La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D’Urso su Italia Uno. I fatti. Nonostante avesse perso una sfida decisiva, Flavia Vento non è stata eliminata durante l’ultima puntata della Pupa e il Secchione andata in onda il 22 marzo scorso. “Ho chiesto di farla rimanere per una settimana, però doveva dormire nello sgabuzzo insieme ad Aristide Malnati. Appena è entrata nello sgabuzzo, intorno alle due e mezza di stanotte, ha iniziato a mostrare segni di cedimento – ha detto Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri 23 marzo –. Prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie”.

“Al momento si sarebbe ritirata anche da questo reality, vediamo se riusciamo a convincerla a non andare via”, ha concluso D’Urso. Qualche ora fa, su Twitter, Vento è tornata con un post ‘e voilà’ (con una t in meno) che potrebbe aver pubblicato perché tornata in possesso del proprio smartphone dopo il ritiro. O magari a pubblicare il tweet è stato qualcuno del suo staff? Probabilmente nelle prossime ore sarà tutto più chiaro.