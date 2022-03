Da volto noto della televisione italiana a mamma a tempo pieno. Stiamo parlando di Alessia Merz che da “Non è la Rai” a “Striscia la Notizia” fino a “Meteore” si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo tra la fine degli anni 90 e l’inizio del Duemila ma che ora ha deciso di uscire dai riflettori per dedicarsi alla sua vita privata e alla sua famiglia costruita con l’ex calciatore Fabio Bazzani, oggi nello staff del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La showgirl si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, confessando di aver vissuto due vite “bellissime”, una “che le ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto” e l’altra che “la rende felice come moglie e mamma”. “Oggi – racconta – faccio i compiti con i figli, li sgrido quando c’è bisogno ma non sono una casalinga disperata. Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione”. Come quando appariva più spesso sul piccolo schermo, Alessia Merz dice che le piace ancora “fermarmi a fare due chiacchiere con le persone”. “Non me la sono mai tirata – racconta – Una decina d’anni fa, quando andavo al supermercato sentivo la gente chiedersi se fosse davvero Alessia Merz a spingere il carrello, pensavano che non fosse possibile e invece mi divertivo a salutare confermando che non vivevo su un altro pianeta”.

Il passaggio dalla vita di allora a quella di oggi è stato naturale. “Ho conosciuto Fabio, dopo un anno ci siamo sposati e poi sono arrivati subito i nostri due figli. Ero talmente entusiasta di questa nuova fase della mia vita che sono trascorsi tre o quattro anni in un istante, con emozioni diverse e bellissime”. La coppia è sempre apparsa poco sui social e oggi, racconta ancora, “preferiamo la trattoria ruspante al locale chic”. “Il top della nostra mondanità – rivela – sono le vacanze estive a Milano Marittima“.

Nonostante la showgirl abbia lasciato ormai da qualche anno il mondo dello spettacolo nel tempo non sono mancate anche proposte interessanti. “Le proposte importanti ci sono anche per i reality: mi avevano chiesto di partecipare a “Pechino Express” e anche all’edizione che è appena iniziata de “L’Isola dei Famosi” – spiega – Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”.

Tanti i programmi a cui ha partecipato che le sono rimasti nel cuore. Oggi, però, si diverte anche a stare dall’altra parte dello schermo. “Mi piace scoprire in anticipo le dinamiche del gioco e infatti mia figlia mi rimprovera per questo motivo – dice – Non dico però che i reality siano finti perché ormai sono sempre più lunghi e dopo qualche giorno ti dimentichi sempre delle telecamere. Anche quando partono come finzione, inevitabilmente diventano veri”. “Cos’è cambiato in questi anni? – racconta ancora – Penso di essere stata fortunata a fare il mio lavoro negli anni d’oro. Lo stesso potrei dire per Fabio nel calcio. La concorrenza fra Novanta e Duemila era fortissima ma era tanta anche la soddisfazione. Si percepiva di più il senso di un evento. Quando ho fatto il calendario non ho dovuto propormi, sono stata cercata e inseguita al pari di colleghe del livello di Alessia Marcuzzi, Paola Barale o Sabrina Ferilli. È stato un bel riconoscimento”.

Rispondendo a una domanda, Merz conclude: “Se mia figlia volesse seguire la mia strada? Intendo lasciarla libera di seguire i suoi sogni. Le ho già detto però che non è tutto oro quel che luccica: ci sono tanti sacrifici da fare e serve anche la fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto”.