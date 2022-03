Dopo il “non matrimonio” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, che la scorsa settimana hanno suggellato il loro amore con un party all'”americana”, cioè una sorta di festa simbolica che però non ha alcuna valenza né sul piano civile né su quello giuridico o religioso, spunta un nuovo gossip sulla coppia. A lanciarlo è Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, dalla sua rubrica sul portale MOW. Secondo Alessi, Marta Fascina sarebbe in dolce attesa.

La notizia, rimbalzata ovunque, non ha ancora ricevuto un commento ufficiale da Arcore, ma ambienti vicini al Cavaliere la definiscono una “fake news”, una “balla priva di ogni fondamento”.

Insomma secondo fonti vicine a Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio non starebbe per diventare padre per la sesta volta. Il leader di Forza Italia e la deputata azzurra convivono da oltre due anni: 32 anni lei, 86 lui, i due hanno festeggiato appena una settimana fa le loro “nozze non nozze” a Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza.

Intanto la coppia oggi è stata avvistata sul lago Maggiore: Berlusconi e Fascina, stando a quanto riporta la testata Prealpina ha raggiunto l’isola dei Pescatori a Stresa per un pranzo ed è stata accolta dalla richiesta di selfie da parte di molti fan.