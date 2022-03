Martedì 22 marzo un uomo non identificato è stato filmato mentre interrompeva una commedia ambientata in un locale per sfidare Mike Tyson. Siamo a Hollywood e il video dell’episodio è stato pubblicato da TMZ, che spiega come il soggetto abbia provato a sfidare l’ex pugile in uno squilibrato tentativo di scatenare una rissa. Il proprietario del locale ha quindi chiesto all’uomo, che indossava una t-shirt bianca e un giubbotto di pelle nera, di uscire dal locale ma lui ha replicato dicendo: “Non me ne frega un ca**o, sto scherzando”. Quindi ha aggiunto: “Guarda, è facile” ed ha estratto una pistola. Panico tra i presenti. Poi ha cambiato idea, riponendo l’arma nella cintura e dicendo: “Sto uscendo”. Ma quando ha visto Tyson gli ha detto: “Ehi, ti amo! Adoro la tua carriera, i tuoi successi. Senza di te, non avremmo alcuna ispirazione. Davvero, dal cuore. Ti rispetto”.

Quindi il campione, 55 anni, lo ha chiamato ma l’uomo è apparso titubante, probabilmente per paura che venissero chiamate le forze dell’ordine. Solo quando Tyson ha insistito, ma sempre rivolgendosi con pacatezza, allora l’uomo si è avvicinato. ‘Iron Mike’ lo ha ascoltato e poi si sono stretti la mano e abbracciati: “New York! Brownsville!”, ha gridato l’uomo riferendosi al quartiere in cui Tyson è cresciuto. L’individuo poco dopo è uscito dal locale, non senza offendere nuovamente il proprietario dell’attività. Non è noto perché sia accaduto tutto ciò, ma la testata statunitense riporta che le persone presenti si sono molto spaventate, tanto che hanno deciso di attendere ancora diversi minuti prima di uscire dal locale. Tyson è stato acclamato e – da quanto si apprende – le forze dell’ordine non sono state avvisate e l’uomo armato non è stato identificato.