Il 76% degli italiani preferisce fare la spesa “fisicamente”. Lo ha rilevato un sondaggio di Altroconsumo che risale però, come tempo di rilevazione, al giugno del 2021, quasi un anno fa. Insomma, possiamo dire che in piena pandemia nel nostro paese appena i tre quarti dei consumatori preferisce fare un po’ di moto e non cedere alle lusinghe del corriere. In termini di spesa mensile la cifra risultante da quasi 10mila intervistati è di 209 euro. E ancora. Altroconsumo ha deciso di stilare la classifica dei marchi preferiti della grande distribuzione. Quattro le categorie analizzate: iper e supermercati, catene locali, discount e store online.

Per quanto riguarda la prima tipologia, la prima posizione è occupata da Esselunga, seguita da Ipercoop/Coop&Coop. Parlando delle insegne locali, a conquistare il podio è la romana Pewex, a pari merito con Cadoro, brand veneto, che si distingue in particolare per la qualità dei prodotti acquistati. Quando si parla di discount, invece, a fare da apri-fila sono Aldi e Eurospin. Tra gli store in testa troviamo a pari merito Iperal, (che si distingue per la disponibilità dei prodotti) Unes (U!/U2) e Alì.