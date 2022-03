Dopo che nei giorni scorsi si era parlato molto dei suoi problemi di mobilità a causa dell’età, con voci riprese dai tabloid sull’uso di una sedia a rotelle, la regina Elisabetta è tornata a mostrarsi in pubblico ed è apparsa in gran forma. La Sovrana, che compirà 96 anni il prossimo mese, ha camminato, sorridente, aiutandosi con un bastone mentre visitava una mostra di teiere e oggetti d’antiquariato e una dimostrazione di alcuni artigiani allestite per lei all’interno del castello di Windsor, dove risiede ormai da tempo. Un evento organizzato per le celebrazioni dei 70 anni sul trono di Elisabetta, il suo Giubileo di Platino.

Restano comunque le incognite sui prossimi appuntamenti esterni tuttora in programma sulla carta nell’agenda della Regina, in particolare la messa in memoria del principe consorte Filippo, prevista il 29 marzo a qualche giorno dal primo anniversario della sua scomparsa. Intanto il governo di Boris Johnson ha fissato per il 10 maggio il Queen’s Speech, il tradizionale Discorso della Regina con cui Sua Maestà inaugura la sessione del Parlamento di Westminster presentando le linee programmatiche dell’esecutivo. Si tratta di un appuntamento istituzionale cruciale per la Sovrana, al quale non intende rinunciare, anche perché una sua eventuale assenza mostrerebbe una incapacità effettiva a guidare la monarchia.