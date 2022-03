Non è passata neanche una settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 che il reality si è già arricchito di dinamiche. In particolare Floriana Secondi è partita piuttosto agguerrita e la convivenza forzata con Antonio Zequila (i due erano legati da un elastico, ndr) ha reso il clima ancora più teso. “Sono venuto all’Isola per fare un percorso di libertà dove non ci deve essere costrizione. Devo avere la mia libertà di andare a nuotare, di passeggiare. La cosa più bella è nuotare e asciugarsi, capito?”, ha detto Er Mutanda in un confessionale dei giorni scorsi.

“Abbiamo due caratteri opposti, lui vuole stare all’ombra, io al sole, lui vuole dormire, io voglio alzarmi. A questo stamattina non gliene è fregato nulla che era legato al cordiglione, è voluto andare in bagno e l’ho dovuto accompagnare”, ha detto invece Floriana. Durante la puntata del reality andata in onda in prima serata ieri 24 marzo, la conduttrice Ilary Blasi è tornata sull’argomento: “La coppia che scoppia! Comunque posso dirvi una cosa? Siete tutti e due una pentola di fagioli”. Allora Floriana: “Andare in bagno legati, veramente io ho superato me stessa. Io la notte per non dargli fastidio neanche mi alzo per le mie necessità. Mi sentivo a disagio, non sembra ma io sono molto pudica”. Quindi la conduttrice: “Scusami Floriana e se di notte ti scappava, che facevi? .

“La facevo dove stavo, accanto allo stoino“, ha replicato Floriana. La conduttrice è rimasta interdetta, immediato l’intervento ironico dell’opinionista Nicola Savino: “Che bello, che carineria. Non ti sveglio, ma ti pisc*o addosso. Pensa un po’. È quel calore lì che ti fa dormire”. “Infatti, era quello che mi ha colpito”, ha commentato Blasi cambiando poi argomento. Durante la puntata Zequila e Secondi sono stati definitivamente slegati.