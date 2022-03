Il Serale di “Amici di Maria De Filippi” entra nel vivo, in vista della seconda puntata sabato in prima serata su Canale 5. I cantanti stanno provando le canzoni da presentare, ma LDA e Calma hanno protestato a sorpresa perché contrariati per l’assegnazione da parte di Rudy Zerbi del brano “La paranza” di Daniele Silvestri, presentato al Festival di Sanremo 2007, arrivata al quarto posto e subito al primo posto in radio dei brani più trasmessi. Il titolo della canzone può riferirsi sia al peschereccio usato per la raccolta del pesce di piccola taglia che al il fritto di paranza, ma Daniele Silvestri in realtà intendeva il termine usato dalla Camorra per indicare i gruppi camorristici armati. Un concetto che evidentemente i due cantanti non hanno colto.

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha esclamato: “Cioè dobbiamo fare questa? Io mi oppongo. Ma che è? Non la canto. Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Resto allibito. Non sto qua con gli scemi, contro non ho gli scemi. Perché devo sfigurare con gli altri. È uno scherzo, non può essere vero. Non ho mai visto al serale una roba del genere. Non può essere possibile. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l’artista, ma io non lo faccio. A tutto c’è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro. A costo di dare il punto agli altri, io questo pezzo non lo canto”. Anche Calma è dello stesso parere: “Quando l’ho sentita ho detto, ma di che stiamo parlando? Posso fare lo sforzo di cantare tutto quello che dice. Mi vergogno”.

A ragion veduta Zerbi ha rimproverato duramente i due: “Chi si deve vergognare siete voi, dell’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri. Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia, di Cosa Nostra? No perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Io mi vergognerei. Non sapete neanche di cosa parlate, non sapete da dove nasca una canzone, non sapete chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo ero io, il contratto per quel pezzo l’ho fatto io. Insieme a lui ho raccontato e promosso quella canzone. LDA se non riesci a cantare una canzone del genere hai sbagliato mestiere”.

Sui social del talent è stato condiviso il momento dell’acceso scontro e inaspettatamente è intervenuto il papà di LDA, Gigi D’Alessio, che ha dato ragione al professore: “Bravo Rudi!!!Condivido tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.