Ornella Muti ha da sempre un rapporto stretto con la Russia, nella terra di Putin ha la residenza e una casa di proprietà, ha realizzato spettacoli importanti e aveva anche chiesto la cittadinanza. Un legame noto e solido, affrontato per la prima volta a “Belve“, incalzata dalla conduttrice Francesca Fagnani: “Sono confusa. La guerra è inutile, cioè la guerra è sbagliata sempre. Sono confusa perché sono dispiaciuta, io sono mezza russa, amo molto i russi e i russi mi amano tantissimo, mi offrono cose meravigliose da fare ma questa guerra è sbagliata”.

“Quindi diciamo che siamo d’accordo su chi è l’aggressore e chi la vittima?”, insiste la giornalista con l’attrice che replica annuendo. Muti, reduce da una prova deludente al “Festival di Sanremo”, ha una lunga carriera ed è considerata tra le donne più belle al mondo, nella trasmissione di Rai2 ha parlato del suo rapporto con il sesso: “Ancora stiamo a parlare di sesso, alla mia età, in questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita. Non sono mai stata un’esuberante sessuale, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via”.

Nel corso dell’intervista, in onda questa sera alle 22.55, spazio anche al presunto flirt con Adriano Celentano. “Non è stato un tradimento d’amore”, disse Claudia Mori ma l’attrice fornirà un altro ricordo. Muti tornerà sulla questione non risolta della paternità della figlia Naike e sulla rivelazione che il padre non è il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermùdez de Castro Acaso: “Sorpresa dalla prova del DNA? Non lo so. Per me è molto difficile parlare di questa cosa che riguarda Naike e penso sia lei a doverne parlare. Del mio shock non mi importa, l’importante è il dolore che può provocare a Naike, quello mi inquieta.”