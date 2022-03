In attesa del mega evento live di Trento del 20 maggio con 120mila persone attese per la prima tappa del tour di Vasco Rossi di questa estate, venerdì uscirà il nuovo singolo del rocker in duetto con Marracash dal titolo “La pioggia alla domenica”. I proventi della canzone andranno a Save the Children, a favore dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. L’organizzazione, che opera nel Paese martoriato dal 2014, sta distribuendo aiuti ai bambini che stanno rischiando la loro vita, e sta supportando coloro che sono fuggiti e che hanno bisogno di protezione e di beni di prima necessità.

“Mi piace Marracash. È nato ai tempi del rap, ma ha la penna del cantautore. – ha commentato Vasco – Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli ‘La pioggia alla domenica’. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”. E Marra ha risposto: “Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del 900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre”.

Dal primo maggio, come comunicato dal premier Draghi, dovrebbero cadere tutte le restrizioni anti Covi e dopo due anni Vasco torna ai concerti con 11 date in tutta Italia, da Nord a Sud, già tutte sold out. La scaletta è ancora top secret ma non mancheranno i grandi successi, i brani dell’ultimo album “Siamo qui” e il singolo “La pioggia alla domenica”.