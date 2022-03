Continua il botta e risposta tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli, che nei giorni scorsi aveva criticato il conduttore di Non è L’Arena per il suo modo di trattare la guerra in Ucraina ora che è inviato al fronte, insinuando anche che il suo collegamento nella puntata di domenica scorsa non fosse davvero in diretta. Dopo una serie di commenti e repliche al vetriolo, nelle scorse ore la giornalista è tornata all’attacco: “La povertà intellettuale di Giletti sta anche nel non saper rispondere nel merito (la spettacolarizzazione della guerra), ma di fare la battuta dal retrogusto maschilista della serie ‘occupati di cose frivole’. Che non racconta nulla di me, ma molto di lui, ancora una volta”, ha scritto lei su Twitter.

E ancora, via Instagram story: “Riguardo all’informazione alla Giletti basata sul sensazionalismo e sull’emotività, al momento non esistono prove di stupri di massa con impiccagioni o istigazioni al suicidio in Ucraina, come sta riportando qualche incauto spacciandolo per certezza”. Inoltre ha aggiunto: “Interessante come noti giornalisti maschi di noti quotidiani questa settimana abbiano demolito la tv di Giletti. Avete letto lui che risponde? Che li dileggia? No – ha scritto Lucarelli -. Il solito problema del maschio involuto e in affanno: rimettere a posto una professionista citando selettivamente il segmento – a suo avviso – più frivolo in cui si muove, per delegittimare. E soprattutto per svincolare il contenuto della critica”.

Questa la risposta riservata al conduttore che, durante la puntata del programma andato in onda su La7 domenica 20 marzo, si era collegato da Odessa (Ucraina). Quindi Lucarelli lo aveva criticato via social: “La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b”. Poi, ancora, Selvaggia Lucarelli aveva rincarato la dose e quindi Giletti aveva replicato all’Adnkronos, dicendole: “È meglio quando alzi le palette a Ballando con le Stelle”. Che l’ultimo tweet di Selvaggia abbia posto fine alla discussione? Probabilmente sì.