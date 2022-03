Fondato 120 anni fa, lo zoo di Mykolaiv ospita circa 4000 animali ed è il più grande dell’Ucraina. Ma anche per i leoni, le pantere e gli ippopotami dello zoo non c’è scampo dall’invasione della Russia, come testimonia il direttore dello zoo, Volodymyr Topchiy: “Ogni giorno suona l’allarme antiaereo, ogni giorno ci sono esplosioni da tutte le parti, cadono razzi, ma la gente è abituata, viene a lavorare, pulisce e nutre gli animali”.