Nuovo appuntamento con il talk Programma in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it. Ospite di giovedì 24 marzo alle ore 15 sarà Costantino della Gherardesca che presenterà la nuova edizione di “Pechino Express” agli spettatori in una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. Proprio giovedì 24 marzo su Sky e NowTv andrà in onda il terzo appuntamento con il programma. La scorsa puntata ha visto i concorrenti in viaggio per 446 km nella Turchia sud-occidentale, da Konya al Lago di Egirdir, fino traguardo nell’area archeologica di Pamukkale. Dopo un inizio traballante e piuttosto lento, rimonta della coppia “Italia-Brasile” – composta da Nikita Pelizon ed Helena Prestes – che hanno conquistato la vittoria al traguardo finale. La coppia degli “Atletici”, formata da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, è stata invece eliminata e ha dovuto abbandonare il viaggio. La seconda tappa della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato giovedì 17 marzo 436mila spettatori medi e una share dell’1,5% – in linea con il dato del debutto – con 767mila contatti e il 57% di permanenza. In più, nei sette giorni, il kick-off della stagione della scorsa settimana ha raggiunto 1.156.085 spettatori medi, quasi triplicando gli ascolti del giovedì.