Altroconsumo e lo yogurt. Non poteva mancare un’analisi attenta dell’associazione dei consumatori su questo alimento di grande importanza per la salute. Controllo qualità, presenza dei fermenti lattici e verifica assenza di microtossine sono i parametri considerati, assieme alla variabile del gusto. Categoria “bianco intero” – i dolci: Granarolo bianco intero 70 punti, primo posto in classifica. Sempre categoria “bianco intero” – i naturali: l’Arborea. Miglior rapporto qualità-prezzo: Bontà Viva. Altri yogurt in classifica divisi secondo la qualità e con punteggio sono: Sterzing Vipiteno (69), Conad Cremosi Bianco (69), Alpiyo Yogurt di montagna (68), Carrefour Yogurt cremoso bianco dolce (66), Alce Nero yogurt con latte fieno STG italiano intero bianco biologico (66), Granarolo Yogurt da latte STG bianco naturale (64), Sterzing Vipiteno Bio yogurt da latte fieno STG (63), Bontà Viva Yogurt intero bianco (60), Mila Blanco Natur Senza zuccheri aggiunti yogurt intero (60) Yomo intero bianco naturale (58), Muller Bianco naturale senza zuccheri aggiunti (58), Mila Yogurt intero bianco Fior di Latte (57), Muller Bianco crema di yogurt (57). Ma Altroconsumo ha analizzato anche lo yogurt greco: si tratta di un prodotto con tre operazioni di filtrazione del siero. La terza filtrazione è molto lenta perché più si va avanti e più è difficile estrarre il liquido. Nel liquido che viene filtrato e buttato vi è contenuto quasi tutto il sodio e il lattosio che i batteri non hanno fermentato. La classifica: Mevgal Extra 0% Yogurt greco (76 punti). Ancora: Fage Total 0% grassi (68), Delta (Yomo) Yogurt autentico 0% di grassi (67), Muller passione alla greca (65), Zorbas yogreco 0% di grassi (65).