Dal “non-matrimonio” di Silvio Berlusconi con Marta Fascina alla malattia di Fedez. Durante la puntata di Cartabianca andata in onda ieri 22 marzo, Mauro Corona – incalzato dalla conduttrice Bianca Berlinguer – ha commentato i fatti della settimana. “Che non si sia sposato davvero è già un punto a suo favore – ha ironizzato Corona su Berlusconi -. Questa mi sembra una trovata per stare ancora all’attenzione dei media. Una sceneggiata! Comunque se è contento lui, va bene. Vediamo se anche a letto fa finta così“. Poi, parlando del rapper milanese invece ha detto: “Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male”.

Poi sul discorso di Zelensky al parlamento italiano lo scrittore e alpinista ha dichiarato: “Non l’ho sentito, ne ho talmente la nausea di queste cose che guardo solo sport”. “Lei non lo ha sentito, allora glielo dico io: il premier ucraino ha chiesto più sanzioni nei confronti dei russi. Cosa ne pensa lei?”, ha domandato la conduttrice Bianca Berlinguer. Quindi Corona ha replicato: “In teoria non potremmo permetterci di rinunciare a una parte di quel gas, però bisogna pur dare un segnale. Poi vediamo come va, alla fine se non ce la faremo chiederemo scusa a Putin, che mi sembra affetto da rabbia da steroidi e ci ridarà il gas, il petrolio. Questa può anche essere una prova se ce la facciamo ad andare avanti noi da soli”.