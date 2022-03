Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare, dall’inizio della guerra è a Kiev come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Ed è l’unica donna del gruppo. La 23enne veneziana era balzata al centro delle cronache, qualche anno fa, per aver denunciato più volte di esser stata vittima di mobbing e nonnismo durante il suo “battesimo del volo” quando era allieva dell’Accademia di Pozzuoli. Dopo una lunga battaglia legale arrivata a conclusione pochi mesi fa, quando il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mettendo fine alla sua carriera di pilota, Giulia Schiff è stata espulsa dall’Aeronautica Militare ma non si è mai arresa e così ora si è unita ai soldati giunti da tutto il mondo per combattere al fianco del popolo ucraino. La sua esperienza al fronte sarà immortalata in un reportage della trasmissione di Italia 1 Le Iene, che già in passato aveva seguito le vicende giudiziarie della giovane. La prima parte andrà in onda questa sera, mercoledì 23 marzo, in prima serata.