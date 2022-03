“Ci vuole pazienza, c’è di peggio“. Così Gianni Morandi commenta il nuovo intervento alla mano destra al quale si è dovuto sottoporre. Si tratta di un’operazione legata all’incidente nel quale il cantante è rimasto coinvolto nel 2021: Morandi stava bruciando alcune sterpaglie nei terreni intorno alla sua tenuta vicino a Bologna quando è divampato un incendio che lo ha ustionato. Un lungo percorso, quello fatto dal cantante verso la guarigione. Prima di questo ennesimo stop forzato, siamo stati a vedere il suo concerto al teatro Duse: due ore e mezza di show. Dopo il Festival di Sanremo, il suo modo per non abbandonare il palco. Lo aspettiamo, non appena sarà di nuovo in forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)