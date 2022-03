Il super yacht dell’oligarca russo Roman Abramovich, My Solaris, è stato accolto da proteste di giovani velisti ucraini mentre tentava di attraccare a Bodrum in Turchia. Lo riportano Bbc e Guardian che pubblicano un video. My Solaris, che è costato circa 600 milioni di dollari, è stato accolto al porto di Bodrum da giovani manifestanti che su un piccolo gommone sventolavano bandiere ucraine. I giovani fanno parte di una squadra di vela junior che era in Turchia per partecipare ad una competizione annuale e hanno lasciato l’Ucraina prima dell’invasione russa. “Dovevamo fare qualcosa. Vogliamo che il mondo sappia che l’Ucraina vuole la libertà e la pace”, ha detto l’allenatore Paulo Donstov alla Bbc. Il gommone è stato poi scortato via dalla polizia turca. I dati di monitoraggio mostrano che My Solaris ha raggiunto la Turchia, dove non ci sono sanzioni contro i miliardari russi, senza entrare nelle acque territoriali della Grecia, membro dell’Ue.