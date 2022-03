Il segnale che qualcosa è cambiato, forse per sempre, è stato il forfait lo scorso 14 marzo alle celebrazioni del Commonwealth, all’Abbazia di Westminster. Elisabetta II ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione, seppur “controvoglia” e all’ultimo minuto, come hanno fatto filtrare da Palazzo, sostituita dal principe Carlo. Una defezione che tra i royal watcher è suonata come un campanello d’allarme, per altro veritiero visto che pochi giorni dopo da Buckingham Palace hanno fatto sapere che l’agenda degli impegni ufficiali della Regina “sarà drasticamente rivista”. Al suo posto presenzieranno il Principe di Galles o l’amato nipote William. Il motivo? Troppo affaticata per partecipare a cerimonie e incontri che la costringerebbero a stare troppo a lungo in piedi o in mezzo agli ospiti. Gli strascichi dei problemi di salute dell’ultimo anno, cui si è aggiunto il Covid qualche settimana fa, l’hanno resa più fragile e le apparizioni in pubblico sorretta da un bastone erano state un’avvisaglia chiarissima.

A quanto pare però c’è di più. In particolare negli ultimi giorni, Elisabetta utilizzerebbe una sedia a rotelle per gli spostamenti ma è stata categorica con i suoi collaboratori: non intende farsi vedere in pubblico su una carrozzina. Sarebbe un segno di indebolimento fisico troppo evidente e lei non vuole mostrarsi così fragile agli occhi dei sudditi e del mondo intero. Questo però comporta delle soluzioni alternative: la Sovrana uscirà dunque sempre meno dal Castello di Windsor (dove si è definitivamente trasferita lasciando per sempre Buckingham Palace, che per altro non ha mai amato), riceverà gli ospiti solo in casi eccezionali e per il resto si affiderà alle videochiamate. In molti si chiedono che cosa accadrà ad esempio in occasione della messa in memoria dell’amato marito, il principe Filippo, scomparso il 9 aprile di un anno fa. L’idea che circola è quella di portare la Regina a Londra in elicottero e poi auto fino a Westminster, schermandola dai fotografi. Troppo rischioso, però, dunque è possibile che salti.

In bilico c’è persino la sua partecipazione agli eventi per il Giubileo di Platino, le celebrazioni per i suoi leggendari 70 anni di trono, con tanto di festa nazionale prevista per l’inizio di giugno. «Non dovremmo stupirci se non si facesse vedere neppure in quell’occasione», rivela l’esperto di affari reali Richard Palmer dell’Express. «È tutto molto triste. Spero che sarà in grado di partecipare ai festeggiamenti per il suo anniversario», aggiunge Christopher Biggins, altro royal correspondent tra i più accreditati. Secondo quest’ultimo ci sarebbe anche un altro motivo per il quale Elisabetta non vorrebbe mostrarsi in pubblico in sedia a rotelle: il ricordo di una foto scattata alla principessa Margaret, sua sorella, in sedia a rotelle qualche mese prima della sua morte, nel 2001. La Regina è irremovibile: non vuole che quella sia l’ultima immagine che i sudditi avranno di lei.