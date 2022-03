Johnny Depp e Amber Heard, continua il lungo braccio di ferro. Celebrità di fama mondiale come James Franco ed Elon Musk (ex di Heard) testimonieranno nell’ambito della causa per diffamazione da 100 milioni di dollari con l’ex celebre coppia protagonista. Come riportato dall’Independent, il processo – più volte rimandato a causa della pandemia – dovrebbe finalmente iniziare il prossimo mese, precisamente l’11 aprile. E così vip che a vario titolo sono stati legati ai due attori saranno sentiti dal giudice. Non solo Franco e Musk, anche Paul Bettany e i rappresentanti di Walt Disney Company e Warner Bros si uniranno ad amici e altri collaboratori dei due attori ed ex coniugi nell’aula del tribunale della Virginia.

Facciamo un passo indietro. Heard è stata accusata dall’ex marito – il loro matrimonio è durato dal 2015 al 2017 – di averlo diffamato attraverso un articolo pubblicato sul quotidiano Washington Post nel 2018. Lì l’attrice oggi 35enne affermava di essere sopravvissuta alla violenza domestica. Sebbene non abbia mai nominato direttamente Depp, gli avvocati dell’attore 58enne sostengono che le “false” affermazioni che contiene l’elaborato abbiano fatto deragliare la carriera di successo del divo, danneggiandone gravemente la sua reputazione.

Johnny Depp ha chiesto 50 milioni di dollari di danni. Amber Heard, di contro, ne ha chiesti invece 100 a lui perché “ha minacciato più volte di farle del male in modi diversi, nei messaggi privati ​​agli amici. Queste minacce sono state fatte sotto forma di violenza fisica dilagante e abusi che la signora Heard ha subito per mano del signor Depp prima e durante il matrimonio”. L’attore ha sempre negato ogni accusa. Lo riporta la BBC. E adesso? Si apre un nuovo capitolo di una vicenda delicata e che dura ormai da anni.