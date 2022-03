Tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa anche Luca Zingaretti. L’attore, 60 anni, durante la puntata di ieri 20 marzo ha interpretato le parole che Pier Paolo Pasolini scrisse sulla guerra. Prima, però, una domanda insolita da parte del conduttore. “Cosa ti è successo?”, ha chiesto Fazio in riferimento ad un gonfiore sul volto dell’attore, poco sotto l’occhio destro. “Ma niente… un insetto. Mi ha punto un insetto, anzi grazie che lo hai detto”, ha tagliato corto Zingaretti. A quel punto il padrone di casa: “Un insetto cattivo”. “Molto cattivo, hai visto cosa ho? Ho preso anche qualcosina ma non mi si sgonfia”, ha concluso Zingaretti. L’intervista è poi proseguita con l’attore che ha ripercorso la propria carriera e ha parlato inoltre del suo nuovo progetto lavorativo: la serie tv Il Re, in onda su Sky dal 18 marzo.