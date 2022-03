Una sorpresa del tutto inaspettata per i telespettatori di Oggi è un altro giorno. Durante la puntata di oggi 21 marzo, Serena Bortone ha condotto da casa poiché risultata positiva al Covid. Ebbene sì, la conduttrice – che già aveva avuto il Covid a gennaio 2021 – con tutta probabilità lo ha contratto nuovamente: “Ho un po’ di febbre. Ho fatto i rapidi e ho avuto un lineetta leggermente positiva e sto aspettando il controllo finale. Nel frattempo sto a casa. Ho già fatto il Covid a gennaio scorso, ho fatto due vaccini, ma non ci facciamo mancare nulla”, ha detto Bortone. Al suo posto Pino Strabioli, ospite abituale del programma di Rai 1 che tanto sta riscuotendo successo quest’anno. Una presenza prettamente simbolica e di supporto, visto che Bortone non ha avuto difficoltà nel condurre, seppure da casa.